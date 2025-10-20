Павел Василенко

В воскресенье Реал в матче девятого тура Ла Лиги на выезде победил Хетафе со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил на 80-й минуте Килиан Мбаппе, которому Арда Гюлер идеально ассистировал.

Хозяева поля догравали матч вдевятером – на 77-й минуте был удалён Аллан Ньом, а через семь минут – Алекс Санкрис.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провёл весь матч в запасе.

Мадридцы остаются на вершине турнирной таблицы, опережая Барселону на два очка.

Ла Лига, 9-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Мбаппе, 80.