Бывший игрок сборной Украины и Зари объявил о завершении карьеры
Он трижды становился бронзовым призером УПЛ
около 4 часов назадПодписаться в
36-летний бывший полузащитник Кривбаса и Зари Дмитрий Хомченовский завершил профессиональную карьеру.
Его последним клубом стал Куликов-Белка, который он покинул в июле.
«Сегодня я принял важное решение – завершить карьеру профессионального футболиста.
Это был невероятный путь длиной почти в 20 лет – путь, полный побед и поражений, эмоций, борьбы, травм, радости и незабываемых моментов. Я благодарен футболу за все, что он мне подарил.
Хочу искренне поблагодарить каждый клуб, который стал частью моей истории: «Олимпик», «Кривбасс», «Заря», «Понферрадина», «Ягеллония» и «Куликов-Билка». Спасибо за доверие, возможность представлять ваши цвета, бесценный опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной.
Отдельная благодарность всем тренерам, партнерам по команде, сотрудникам клубов, болельщикам и, конечно, моей семье. Без вас этот путь был бы невозможным.
Я ухожу с поля с гордостью и благодарностью. Футбол подарил мне намного больше, чем просто профессию – он стал частью моей жизни.
Впереди – новый этап. Но одно я знаю точно: футбол навсегда останется в моем сердце.
Спасибо всем, кто был частью этого пути. До встречи уже в новой роли».
Напомним, что Дмитрий трижды становился бронзовым призером УПЛ: дважды с Зарей и 1 раз – с Кривбассом. В составе Зари он также был финалистом Кубка Украины.
Ранее сообщалось, что Заря хочет подписать игрока Шахтера.