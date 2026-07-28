36-летний бывший полузащитник Кривбаса и Зари Дмитрий Хомченовский завершил профессиональную карьеру.

Его последним клубом стал Куликов-Белка, который он покинул в июле.

«Сегодня я принял важное решение – завершить карьеру профессионального футболиста.

Это был невероятный путь длиной почти в 20 лет – путь, полный побед и поражений, эмоций, борьбы, травм, радости и незабываемых моментов. Я благодарен футболу за все, что он мне подарил.

Хочу искренне поблагодарить каждый клуб, который стал частью моей истории: «Олимпик», «Кривбасс», «Заря», «Понферрадина», «Ягеллония» и «Куликов-Билка». Спасибо за доверие, возможность представлять ваши цвета, бесценный опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной.

Отдельная благодарность всем тренерам, партнерам по команде, сотрудникам клубов, болельщикам и, конечно, моей семье. Без вас этот путь был бы невозможным.

Я ухожу с поля с гордостью и благодарностью. Футбол подарил мне намного больше, чем просто профессию – он стал частью моей жизни.

Впереди – новый этап. Но одно я знаю точно: футбол навсегда останется в моем сердце.

Спасибо всем, кто был частью этого пути. До встречи уже в новой роли».