Заря хочет подписать игрока Шахтера
Инсайдер раскрыл детали
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтёр
Заря стремится усилиться хавбеком Шахтера Антоном Глущенко.
«Насколько мне известно, луганчане заинтересованы в приглашении Антона Глущенко. Ранее главным претендентом на игрока была столичная Оболонь.
Оба клуба рассматривают аренду Глущенко на ближайший сезон», – сообщил инсайдер Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.
Вторую часть прошлого сезона Глущенко провел в Кудровке на правах аренды.
31 июля Заря будет открывать новый сезон УПЛ матчем против Колоса (18:00).