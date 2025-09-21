Сергей Стаднюк

Завершились матчи девятого тура украинской Второй лиги.

В группе Б 20 сентября Диназ принимал Ребел и уступил минимально. Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте, когда Бодня реализовал пенальти, подарив своей команде важную победу 0:1.

В этот же день Колос-2 одержал домашнюю победу над Пенуелом. Хозяева долго не могли сломать оборону соперника, но в конце встречи забили дважды – сначала отличился Колесник на 78-й минуте, а уже в компенсированное время Шевчук поставил точку. Правда, Колос-2 доигрывал в меньшинстве после удаления Ластовки (вторая желтая карточка).

21 сентября Чайка и Тростянец выдали напряженный поединок. Гости повели благодаря голу Мазура на 33-й минуте, но хозяева сумели отыграться усилиями Овчарука. Однако финальное слово осталось за Тростянцем – Чеглов забил победный мяч на 90+6-й минуте, обеспечив драматическую победу 1:2.

Левый Берег-2 и Александрия-2 быстро обменялись голами – Пасечный открыл счет на 9-й минуте, а уже через три минуты Базаев восстановил равновесие. В дальнейшем обе команды имели моменты, но матч завершился мирным результатом 1:1.

Тростянец снова возглавил группу Б. Ситуация в таблице выглядит так:

В группе А Куликов дома разгромил Пробий. Голами отметились Патуляк, Панасюк, Шарабура, а главное, бывший игрок Зари и Кривбаса Хомченовский.

Полесье-2 на родных стенах обыграло Ужгород 2:1. Уже на 7-й минуте Авраменко открыл счет, но Шух сумел его сравнять. Во втором тайме Иванов вернул преимущество хозяевам, а в конце матча закарпатцы остались в меньшинстве после удаления автора своего единственного гола, что осложнило их шансы спасти игру.

Атлет уверенно обыграл Буковину-2 благодаря двум голам Пресича, который оформил дубль еще в первом тайме. Хозяева удержали комфортное преимущество и довели дело до победы 2:0.

Домашняя игра Самбир-Нивы-2 завершилась сенсационным разгромом от Пробоя – 1:4. Один из лидеров ответил лишь в конце голом Болюка, однако к тому моменту у гостей уже забили Мердеев, Мальский, Кравченко и Фетько, что обеспечило уверенную победу над соперником.

Турнирная ситуация в группе А:

Вторая лига, девятый тур

20 сентября

Группа Б

Диназ – Ребел 0:1

Гол: Бодня, 24 (пен.)

Колос-2 – Пенуел 2:0

Голы: Колесник, 78, Шевчук, 90+2

Удаление: Ластовка, 90+1 (Колос-2, вторая ЖК)

21 сентября

Чайка – Тростянец 1:2

Голы: Овчарук, 75 – Мазур, 33, Чеглов, 90+6

Левый Берег-2 – Александрия-2 1:1

Голы: Пасечный, 9 – Базаев, 12

Группа А

Куликов – Пробий 4:0

Голы: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовский, 71

Полесье-2 – Ужгород 2:1

Голы: Авраменко, 7, Иванов, 65 – Шух, 35

Удаление: Шух, 89 (Ужгород, вторая ЖК)

Атлет – Буковина-2 2:0

Голы: Пресич, 21

Самбор-Нива-2 – Пробий 1:4

Голы: Болюк, 83 – Мердєєв, 10, Мальский, 14, Кравченко, 68, Фетько, 74