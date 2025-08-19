Павел Василенко

Украинский защитник ДАК 1904 Тарас Качараба получил травму голеностопного сустава в субботнем матче 4-го тура чемпионата Словакии на стадионе «Татран Прешов» (0:0). 30-летний футболист выбыл из игры на несколько недель.

Качараба получил травму после подката Даниэльса Балодиса на 82-й минуте.

«На следующий день после матча он начал жаловаться на боль в правой лодыжке. Поэтому мы направили его на МРТ, которая выявила повреждение связок лодыжки. Из-за этой травмы он не сможет играть несколько недель», – сказал врач команды официальному сайту клуба.

Контракт игрока с ДАК 1904 действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Качараба отдал одну голевую передачу в двух матчах за ДАК 1904. На его счету также три матча за сборную Украины в 2021-2022 годах.