Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко, скорее всего, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Джордан Дэвис.

По данным источника, главный тренер канониров Микель Артета не намерен отпускать 29-летнего игрока в другой клуб. Наставник уверен, что Зинченко будет играть важную роль в новом сезоне благодаря большому опыту выступлений в АПЛ.

Особенно тренер ценит универсальность украинца и вскоре планируют использовать его чаще в полузащите, а не только на позиции защитника. Сам футболист также не проявляет желания менять команду и намеревается отработать свой контракт, который действует до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Арсенал определился с суммой, которую хочет получить от Фенербахче за Зинченко.