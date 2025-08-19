Павел Василенко

Нападающий сборной Украины и римской Ромы Артем Довбик все еще может изменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным gazzetta.it, украинец может перейти в Милан в последние недели трансферного окна, но клуб пока что рассматривает кандидатуру другого футболиста.

План А для Милана явно остается Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед, поэтому вопрос лишь в том, чтобы победить конкурентов и найти соглашение, с которым все согласятся (аренда с правом выкупа за разумную плату). А форвард Ювентуса Душан Влахович остается игроком, которого высоко ценит главный тренер Милана Массими­лиано Аллегри.

Однако, на данный момент не исключены неожиданные повороты, и одобрение Довбика усиливается готовностью джаллоросси продать его – при условии, что на рынке будет найдена замена – и они ценят нескольких игроков Милана, например, Юнуса Мусу и Давиде Бартесаги.

Довбик в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал две результативные передачи в 45 матчах за итальянский клуб.

Transfermarkt оценивает 27-летнего голеадора в 30 миллионов евро. Контракт украинца с Ромой действует до 30 июня 2029 года.