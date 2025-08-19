В первом туре Английской Премьер-лиги Лидс одержал минимальную победу над Эвертоном с счетом 1:0.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не попал в заявку на игру. Как сообщает Liverpool Echo, футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Травму 26-летний игрок получил еще 9 августа в товарищеском матче против Ромы (0:1), когда неудачно пошел в подкат и был вынужден покинуть поле. По прогнозам, Миколенко вернется только в начале сентября и пропустит ближайшие матчи сборной.

До конца августа Эвертон проведет еще три встречи – с Брайтоном и Вулверхэмптоном в чемпионате, а также против Менсфилда в Кубке лиги.

В прошлом сезоне украинец сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.