Сергей Разумовский

Монца вернулась в Серию A по итогам финала плей-офф Серии B, несмотря на поражение в ответном матче против Катандзаро.

Второй матч финального противостояния состоялся 29 мая на домашнем стадионе Монцы — Бриантео. Хозяева подходили к игре с комфортным преимуществом после первой встречи, в которой победили Катандзаро на выезде со счетом 2:0.

Тем не менее, в ответном матче Катандзаро смог навязать борьбу и почти перевернул ситуацию в двухматчевом противостоянии. На 39-й минуте Феллипе Жак открыл счет, сократив отставание своей команды по сумме двух матчей.

Во втором тайме гости продолжили давить и на 78-й минуте достигли своего. Руджеро Фрозинини забил второй мяч Катандзаро и сравнял общий счет противостояния — 2:2. Однако этого оказалось недостаточно для выхода в Серию A. Согласно регламенту плей-офф Серии B, в случае равенства по сумме двух матчей преимущество получает команда, которая заняла более высокое место в регулярном сезоне.

Монца завершила сезон Серии B на третьей позиции, тогда как Катандзаро финишировало пятым. Именно благодаря лучшему месту в турнирной таблице Монца получила путевку в элитный дивизион Италии.

Таким образом, Монца вернулась в Серию A уже через год после вылета. Команда стала третьим клубом, который повысился в классе по итогам сезона. Ранее право выступать в элите итальянского футбола получили Венеция и Фрозиноне. Вместо этого Серию A покинули Кремонезе, Верона и Пиза.

Серия B (Италия), Переходный плей-офф. Финал, ответный матч

Монца – Катандзаро 0:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Жак, 39, Фрозинини, 78