Сергей Разумовский

Вест Хэм официально определился с будущим главного тренера Нуну Эшпириту Санту после неудачного сезона, который завершился вылетом команды из английской Премьер-лиги.

На официальном сайте «молотобойцев» сообщили, что 52-летний португальский специалист продолжит работу с командой и в следующем сезоне. Отмечается, что Нуну Эшпириту Санту принял решение остаться на посту главного тренера, а совет директоров Вест Хэма выразил ему полную поддержку.

В бывшем клубе Андрея Ярмоленко рассчитывают, что именно под руководством португальца команда сможет как можно скорее вернуться в элитный дивизион английского футбола. Именно возвращение в АПЛ определено как главная стратегическая задача на следующий сезон.

Нынешняя кампания оказалась для Вест Хэма крайне неудачной. Команда набрала лишь 39 очков и финишировала на 18-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, что привело к понижению в классе. Для лондонского клуба это первый вылет в Чемпионшип с сезона 2011/12.

