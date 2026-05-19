Сергей Разумовский

В 37-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде неожиданно потерял очки в игре с Борнмутом. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью 1:1, и этот результат фактически поставил точку в борьбе за чемпионский титул.

Перед этой встречей Манчестер Сити сохранял лишь теоретические шансы на продолжение чемпионской гонки, поэтому команде была нужна исключительно победа. Любой другой результат означал досрочную потерю титула. Тем не менее, гости не смогли справиться с задачей.

Борнмут провел первый тайм очень уверенно и организованно. Хозяева действовали смело, не позволяли сопернику контролировать игру в привычном для Манчестер Сити стиле и регулярно создавали напряженность у ворот гостей. Бывшие партнеры украинского защитника Ильи Забарного заслуженно выиграли первую половину встречи, воспользовавшись проблемами горожан в построении атак.

На 39-й минуте Борнмут открыл счет. Автором гола стал Крупи, который отличился незадолго до перерыва. Этот мяч стал логическим итогом первого тайма, в котором хозяева выглядели острее и убедительнее.

Манчестер Сити в первой половине матча почти ничего не предложил впереди. Подопечные Пепа Гвардиолы не создали ни одного действительно опасного момента, а их атаки часто останавливались еще до входа в штрафную площадку Борнмута. На фоне новости о том, что испанский специалист покинет клуб после завершения сезона, команда выглядела неуверенно и лишенной привычной энергии.

После перерыва Манчестер Сити попытался увеличить давление, однако Борнмут продолжал грамотно защищаться. Несмотря на необходимость побеждать, в основное время второго тайма «горожане» создали фактически только один стопроцентный момент. Лучшая возможность была у О'Райли, однако реализовать ее игрок гостей не смог.

«Вишни», со своей стороны, могли не только удержать победный счет, но и окончательно снять вопрос еще в основное время. В конце матча Брукс дважды имел отличные возможности похоронить интригу. Сначала после его удара Доннарумма совершил фантастический сейв и спас Манчестер Сити от второго пропущенного мяча. Впоследствии игрок Борнмута еще раз оказался в выгодной ситуации, но попал в штангу.

Когда казалось, что хозяева одержат громкую победу над одним из грандов английского футбола, Манчестер Сити все же сумел избежать поражения. На 95-й минуте Холанд сравнял счет и спас гостей от проигрыша. Однако этот гол уже не изменил главного итога вечера для команды Гвардиолы.

Ничья оставила Манчестер Сити без шансов на чемпионство. После этого матча горожане набрали 78 очков перед последним туром сезона. Арсенал имеет 82 пункта, так что команда из Лондона стала недосягаемой для конкурента еще до финального игрового дня. Борнмут (56) сохраняет шансы догнать Ливерпуль (59) в борьбе за Лигу чемпионов.

Таким образом, Манчестер Сити досрочно проиграл борьбу за титул в АПЛ. Для команды, которая на протяжении последних лет привыкла доминировать в английском футболе, этот результат сталболезненным завершением эпохи Пепа Гвардиолы.

АПЛ, 37-й тур

Борнмут – Манчестер Сити 1:1

Голы: Крупи, 39 – Холанд, 90+5

Борнмут: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси (Кук, 90), Трюффер, Адамс, Скотт, Райан (Брукс, 84), Крупи (Клюйверт, 76), Тавернье, Эванилсон (Унал, 90).

Манчестер Сити: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Геи, О’Райли, Родри, Семеньо (Савио, 56), Ковачич (Фоден, 56), Силва (Шерки, 56), Доку (Мармуш, 76), Холанд.

Предупреждения: Адамс, Хилл, Клюйверт, Трюффер – Родри