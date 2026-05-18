Полузащитник Колоса Тарас Степаненко рассказал, как получил приглашение в тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины, а также поделился своими впечатлениями относительно назначения.

Много эмоций. Для меня это решение, которого я не ожидал, потому что я готовился к завершению карьеры, рассматривал различные предложения, кем быть после завершения. Но так получилось, что мне предложили быть тренером национальной сборной Украины – и для меня это большая ответственность, большой вызов.

Поскольку я привык относиться и отдаваться на 100 процентов, то очень по этому поводу переживаю, потому что понимаю, что такое национальная сборная, понимал это как игрок, а теперь буду тренером. Я сразу сказал ребятам, чтобы готовили корвалол или валерьянку на лавочке, потому что эмоций будет достаточно.

Сначала меня вызвало руководство Федерации, спросили о моих дальнейших планах, буду ли я завершать игровую карьеру. Мы обсудили, что есть такая возможность, что новый главный тренер видит меня своим ассистентом. Потом я поговорил с Андреа, он мне объяснил, почему он хочет, чтобы я был в штабе, как он видит наше сотрудничество, наше взаимодействие.

Конечно, я согласился, потому что я с Андреа работал, знаю его много лет. Когда он ушел из национальной сборной, мы все равно с ним общались, также и с Роберто Де Дзерби, с кем он работал в Англии и Франции. Поэтому я согласился. Приятно, что мне выпала такая возможность, очень благодарен за это.

Готов ли быть «злым полицейским»? Скажем так, я этого никогда не избегал и знаю, что ребята иногда на меня обижались. Понятно, что я не буду так делать уже в качестве тренера, потому что когда я был футболистом, я не следил за тем, что я говорил, иногда перегибал палку. Но я знаю, что такое футболист, и что от футболиста иногда нужно требовать ответственности, концентрации, дисциплины – это нормально.

Когда тренер этого не делает, то это может влиять на сам уровень футболиста, уровень его игры. Надо ему помогать – иногда и на повышенных тонах. Надеюсь, что таких моментов будет как можно меньше, но от этого никуда не деться.

Ребята знали меня и раньше. Я с Андрюхой [Ярмоленко] общался, когда был матч «Динамо» – «Колос». С ребятами, которые играют в Европе, я на связи. Я с ними тоже общался, потому что мне было интересно их отношение к этому.

Коллектив – это такая вещь: если к тебе нет уважения, к тебе нет правильного отношения, то там делать нечего. Это добывается твоей работой, тем, как ты относишься к людям.

Я рад, что ребята это событие нормально приняли и пожелали мне успеха, сказали, что это хороший выбор со стороны главного тренера. Это для меня даже большая мотивация, потому что я не могу их подвести, – передает слова Степаненко Tribuna.com.