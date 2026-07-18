Сергей Разумовский

Полузащитник Юлиан Брандт может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X, интерес к немецкому футболисту проявляет Лидс.

#Leeds are interested in signing Julian #Brandt as a free agent. Offered a contract until 2029. #transfers #LUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2026

По информации источника, английский клуб уже подготовил для 30-летнего полузащитника предложение по контракту. Речь идет о соглашении, рассчитанном на три сезона.

В настоящее время Брандт имеет статус свободного агента после ухода из Боруссии Дортмунд. Это позволяет потенциальному новому клубу подписать футболиста без уплаты трансферной компенсации.

Юлиан выступал за дортмундскую команду в течение длительного периода и был одним из важных игроков атакующей линии. Всего в составе Боруссии Дортмунд он провел 307 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 70 результативных передач.

Напомним, Барселона заплатит лишь 22 миллиона евро за звезду Боруссии.