Сергей Разумовский

Немецкий вингер Карим Адееми в ближайшее время должен стать игроком Барселоны. О будущем трансфере футболиста Боруссии Дортмунд сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода 24-летнего атакующего игрока. Основная сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Кроме того, Боруссия Дортмунд сможет получить еще до 7 миллионов евро в виде бонусных выплат. Они будут зависеть от дальнейших выступлений Адееми в составе каталонской команды, в частности от количества проведенных матчей, а также от возможных титулов, которые Барселона завоюет вместе с футболистом.

Ожидается, что контракт Адееми с Барселоной будет рассчитан на пять лет. Таким образом, каталонский клуб планирует подписать игрока на долгосрочную перспективу и усилить фланговую линию атаки перед следующими сезонами.

Карим Адееми выступает за Боруссию Дортмунд с лета 2022 года. Тогда немецкий клуб приобрел футболиста у Зальцбурга за 30 миллионов евро. Действующее соглашение вингера с дортмундской командой действует до конца июня 2027 года, однако, по данным инсайдера, стороны уже согласовали его переход в Испанию.

В предыдущем сезоне Адееми был важным игроком ротации Боруссии Дортмунд. Немецкий вингер провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что звездный футболист Барселоны может отправиться в Аякс.