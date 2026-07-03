Бывший партнер Зинченко вошел в пятерку самых дорогих трансферов и стал самым ценным англичанином в истории
За 23-летнего игрока Манчестер Сити выложил на 60 миллионов больше его рыночной стоимости
около 2 часов назадПодписаться в
Переход 23-летнего английского центрального полузащитника Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 135 млн евро вошел в историю мирового футбола.
Эта сделка стала пятой самой дорогой в истории футбола. При этом стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Андерсона значительно скромнее — в 75 млн евро.
По сумме трансфера англичанин сравнялся с Филиппе Коутиньо, который в свое время перешел из Ливерпуля в Барселону также за 135 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола
1. 222 млн евро — Неймар: из Барселоны в ПСЖ
2. 180 млн евро — Килиан Мбаппе: из Монако в ПСЖ
3. 148 млн евро — Усман Дембеле: из Боруссии Дортмунд в Барселону
4. 145 млн евро — Александер Исак: из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль
5. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: из Ноттингем Форест в Манчестер Сити
6. 135 млн евро — Филиппе Коутиньо: из Ливерпуля в Барселону
7. 127,2 млн евро — Жоау Фелиш: из Бенфики в Атлетико Мадрид
8. 127 млн евро — Джуд Беллингем: из Боруссии Дортмунд в Реал Мадрид
9. 121 млн евро — Энцо Фернандес: из Бенфики в Челси
10. 120,8 млн евро — Эден Азар: из Челси в Реал Мадрид
Для английской Премьер-Лиги трансфер Андерсона также стал историческим. Его переход в Манчестер Сити — второй самый дорогой в истории среди сделок с участием клубов АПЛ.
Топ-5 самых дорогих переходов в клубы АПЛ
1. 145 млн евро — Александер Исак: сезон 2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль
2. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: сезон 2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити
3. 125 млн евро — Флориан Вирц: сезон 2025/26, из Байера в Ливерпуль
4. 121 млн евро — Энцо Фернандес: сезон 2022/23, из Бенфики в Челси
5. 117,5 млн евро — Джек Грилиш: сезон 2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити
Кроме того, Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории. Ранее ни один игрок из Англии не переходил в другой клуб за такую сумму.
Топ-5 самых дорогих трансферов английских футболистов
1. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: сезон 2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити
2. 127 млн евро — Джуд Беллингем: сезон 2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал Мадрид
3. 117,5 млн евро — Джек Грилиш: сезон 2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити
4. 116,6 млн евро — Деклан Райс: сезон 2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал
5. 95 млн евро — Гарри Кейн: сезон 2023/24, из Тоттенхэма в Баварию
Напомним, Эллиот Андерсон выступает за сборную Англии на чемпионате мира-2026. Также в первой половине сезона-2025/2026 футболист играл за Ноттингем вместе с украинцем Александром Зинченко.
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