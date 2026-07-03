Сергей Разумовский

Переход 23-летнего английского центрального полузащитника Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити за 135 млн евро вошел в историю мирового футбола.

Эта сделка стала пятой самой дорогой в истории футбола. При этом стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Андерсона значительно скромнее — в 75 млн евро.

По сумме трансфера англичанин сравнялся с Филиппе Коутиньо, который в свое время перешел из Ливерпуля в Барселону также за 135 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

1. 222 млн евро — Неймар: из Барселоны в ПСЖ

2. 180 млн евро — Килиан Мбаппе: из Монако в ПСЖ

3. 148 млн евро — Усман Дембеле: из Боруссии Дортмунд в Барселону

4. 145 млн евро — Александер Исак: из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль

5. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: из Ноттингем Форест в Манчестер Сити

6. 135 млн евро — Филиппе Коутиньо: из Ливерпуля в Барселону

7. 127,2 млн евро — Жоау Фелиш: из Бенфики в Атлетико Мадрид

8. 127 млн евро — Джуд Беллингем: из Боруссии Дортмунд в Реал Мадрид

9. 121 млн евро — Энцо Фернандес: из Бенфики в Челси

10. 120,8 млн евро — Эден Азар: из Челси в Реал Мадрид

Для английской Премьер-Лиги трансфер Андерсона также стал историческим. Его переход в Манчестер Сити — второй самый дорогой в истории среди сделок с участием клубов АПЛ.

Топ-5 самых дорогих переходов в клубы АПЛ

1. 145 млн евро — Александер Исак: сезон 2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль

2. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: сезон 2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити

3. 125 млн евро — Флориан Вирц: сезон 2025/26, из Байера в Ливерпуль

4. 121 млн евро — Энцо Фернандес: сезон 2022/23, из Бенфики в Челси

5. 117,5 млн евро — Джек Грилиш: сезон 2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити

Кроме того, Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории. Ранее ни один игрок из Англии не переходил в другой клуб за такую сумму.

Топ-5 самых дорогих трансферов английских футболистов

1. 135 млн евро — Эллиот Андерсон: сезон 2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити

2. 127 млн евро — Джуд Беллингем: сезон 2023/24, из Боруссии Дортмунд в Реал Мадрид

3. 117,5 млн евро — Джек Грилиш: сезон 2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити

4. 116,6 млн евро — Деклан Райс: сезон 2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал

5. 95 млн евро — Гарри Кейн: сезон 2023/24, из Тоттенхэма в Баварию

Напомним, Эллиот Андерсон выступает за сборную Англии на чемпионате мира-2026. Также в первой половине сезона-2025/2026 футболист играл за Ноттингем вместе с украинцем Александром Зинченко.