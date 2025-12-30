Бывший тренер Довбика заставил болельщиков Ромы сойти с ума. Видео
Культовый статус Де Росси не подлежит сомнению
около 1 часа назад
Даниэле Де Росси / Фото - ФК Рома
Болельщики Ромы после матча 17 тура Серии А против Дженоа (3:0) устроили теплую встречу тренеру команды соперника Даниэле Де Росси.
Римские фанаты овациями приветствовали бывшего футболиста и тренера Ромы, который впервые в тренерской карьере противостоял родному клубу.
Рома набрала 33 очка и осталась в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице. Дженоа встретит 2026 год поблизости от зоны вылета.
