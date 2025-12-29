Нападающий турецкого Трабзонспора Данило Сикан с большой вероятностью сменит клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает источник Gunebakis.

Тренер команды Фатих Текке не рассчитывает на 24-летнего форварда, поэтому руководство бордово-синих готово рассмотреть как вариант с арендой игрока, так и его полноценную продажу.

Основным кандидатом на подписание Сикана считается датский Копенгаген. Титулованный клуб сейчас идет только пятым в чемпионате Дании и планирует серьезно укрепить атакующую линию в ближайшее трансферное окно.

«Клуб из Дании связался с Трабзонспором по поводу трансфера Сикана. Переговоры между сторонами находятся на начальной стадии, но процесс продвигается позитивно. Руководство турецкого клуба готово к прекращению сотрудничества с украинцем, если переговоры завершатся успешно», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Бенфика предложила 13 миллионов Трабзонспору за Батагова.