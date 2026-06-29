Сергей Разумовский

Днестр Залещики официально объявил о назначении Валерия Иващенко на должность главного тренера команды. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба клуба.

45-летний специалист имеет опыт работы в украинском футболе на различных уровнях. Последним его местом работы была Нива Тернополь, где он входил в тренерский штаб Олега Дулуба. В тернопольском клубе Иващенко работал в статусе ассистента главного тренера в период с февраля по май 2026 года.

Ранее специалист также самостоятельно возглавлял Оболонь, где провел заметный этап своей тренерской карьеры. В киевском клубе он работал с 2021 до 2024 года. Кроме того, Иващенко имеет опыт работы с любительскими командами, в частности руководил Мрией Гостомель.

Назначение Валерия Иващенко можно рассматривать как важный шаг для Днестра Залещики накануне нового сезона. Команда готовится к выступлениям в группе А Второй лиги, что станет новым этапом в развитии клуба. В предыдущие годы Днестр выступал в чемпионате Украины среди любителей, а теперь получит возможность проявить себя уже на профессиональном уровне.