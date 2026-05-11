Сергей Разумовский

Тернопольская Нива официально объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Олегом Дулубом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение о прекращении работы было принято по взаимному согласию сторон. Вместе с 60-летним белорусским специалистом команду также покидают его помощники Валерий Иващенко и Тарас Гребенюк.

В клубе отметили, что информация о дальнейших кадровых решениях в тренерском штабе будет обнародована в ближайшее время. На данный момент неизвестно, кто будет готовить команду к следующим матчам и будет ли назначен временный исполняющий обязанности главного тренера.

Дулуб возглавил Ниву зимой в непростой для команды период, однако исправить турнирное положение тернопольскому коллективу не удалось. После неудачного весеннего отрезка чемпионата клуб оказался в сложной ситуации в Первой лиге.

На данный момент Нива имеет 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда продолжает борьбу за то, чтобы избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в дивизионе.

До работы в тернопольском клубе Олег Дулуб уже имел опыт в чемпионате Украины. Ранее белорусский специалист возглавлял ЛНЗ, Львов, Карпаты и Черноморец.

Кроме объявления о прекращении сотрудничества с тренерским штабом, Нива также обратилась к болельщикам, партнерам и футбольному сообществу с заявлением касательно последних результатов команды.

Футбольный клуб «Нива» Тернополь обращается к своим болельщикам, партнерам и всей футбольной общественности. Мы осознаем ответственность за результаты команды во второй части сезона и признаем - весенняя часть Чемпионата была провалена. Клуб не оправдал ожиданий болельщиков, которые поддерживали команду как на стадионе, так и за его пределами. Руководство клуба признает, что одной из ключевых ошибок стало кадровое решение по назначению тренерского штаба. Мы брали на себя ответственность тогда и берем её сейчас. В футболе нет места перекладыванию вины - за результат отвечает весь клуб: руководство, тренерский штаб и игроки. Несмотря на сложный период, ФК «Нива» не собирается скрываться от критики или опускать руки. Уже в ближайшее время будет проведен детальный анализ ситуации и приняты решения, необходимые для того, чтобы команда вернулась на тот уровень, которого заслуживают наши болельщики и город Тернополь. Спасибо каждому, кто оставался с командой даже в самые тяжелые моменты сезона. Ваша поддержка - это то, ради чего существует клуб. Только Нива, Только Тернополь!

Нива Тернополь

