Журналист Rai Sport Паоло Паганини сообщил новые детали о том, как Милан планирует усилить атакующую линию в зимний трансферный период. Он отметил, что команда Аллегри интересуется Артемом Довбиком.

«Да, летом Милан вел переговоры с Довбиком. У него есть качества, которые нравятся Аллегри, но ему нужно восстановиться после травмы. Зиркзе же даст больше вариантов в атаке. В январе лучше выбирать игроков, которые хорошо знают Серию А», – сказал Паганини Tmw Radio.

В этом сезоне Артем Довбик провел за Рому 14 матчей, отметившись двумя голами и двумя ассистами. На данный момент форвард проходит восстановление после повреждения подколенного сухожилия.

