Павел Василенко

Бывший главный тренер Шахтера Марино Пушич получил новое назначение. Боснийско-хорватский специалист официально возглавил саудовский Аль-Ахли, о чем клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

54-летний наставник подписал контракт, рассчитанный до июня 2028 года. На этом посту он сменил немецкого специалиста Маттиаса Яссле.

Для Пушича это уже не первый опыт работы на Ближнем Востоке. Перед переездом в Саудовскую Аравию он работал с Аль-Джазирой из ОАЭ, которую возглавлял в течение сезона 2025/26.

Напомним, у руля Шахтера Пушич находился с 2023 по 2025 год. За это время он привел донецкий клуб к чемпионству Украины в сезоне 2023/24, а также дважды выиграл Кубок Украины.

Теперь боснийский специалист начинает новый этап карьеры в одном из сильнейших клубов Саудовской Аравии, где попытается добиться успеха уже на новом уровне.