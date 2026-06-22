Сергей Разумовский

Новым главным тренером ПАОК стал итальянский специалист Алесио Лиски. О назначении 40-летнего тренера сообщил официальный сайт греческого клуба.

Предыдущим местом работы Лиски была Осасуна. Итальянец покинул испанский клуб в конце сезона, после того как команда сохранила место в Ла Лиге, финишировав на 17-й позиции — последней спасительной ступеньке турнирной таблицы.

Также в тренерской карьере Лиски были Мирандес, Леванте и академия Лацио. В ПАОК он сменил Рэзвана Луческу, который ранее возглавлял греческую команду.

Назначение Лиски может иметь значение и для киевского Динамо. ПАОК является потенциальным соперником украинского клуба во 2-м раунде квалификации Лиги Европы, если киевляне пройдут румынскую Университатю Клуж.

Ранее сообщалось, что ПАОК может возглавить бывший тренер Шахтера Мариньо Пушич, однако руководство греческого клуба в итоге сделало выбор в пользу Алесио Лиски.