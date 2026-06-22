Проблемы для Динамо! Вместо Пушича ПАОК возглавил итальянец
Киевляне упустили шанс сыграть против тренера, у которого перехватили чемпионство
17 минут назадПодписаться в
Новым главным тренером ПАОК стал итальянский специалист Алесио Лиски. О назначении 40-летнего тренера сообщил официальный сайт греческого клуба.
Предыдущим местом работы Лиски была Осасуна. Итальянец покинул испанский клуб в конце сезона, после того как команда сохранила место в Ла Лиге, финишировав на 17-й позиции — последней спасительной ступеньке турнирной таблицы.
Также в тренерской карьере Лиски были Мирандес, Леванте и академия Лацио. В ПАОК он сменил Рэзвана Луческу, который ранее возглавлял греческую команду.
Назначение Лиски может иметь значение и для киевского Динамо. ПАОК является потенциальным соперником украинского клуба во 2-м раунде квалификации Лиги Европы, если киевляне пройдут румынскую Университатю Клуж.
Ранее сообщалось, что ПАОК может возглавить бывший тренер Шахтера Мариньо Пушич, однако руководство греческого клуба в итоге сделало выбор в пользу Алесио Лиски.
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