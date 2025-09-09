Экс-наставник Шахтера Марин Пушич, который покинул донецкий клуб после завершения прошлого сезона, в котором команда заняла третье место в чемпионате Украины, вскоре возглавит новый коллектив.

Специалист договорился о сотрудничестве с Аль-Джазирой из Объединенных Арабских Эмиратов. Прошлый сезон для клуба сложился неудачно - команда завершила его в середине таблицы, что привело к смене тренера.

В составе Аль-Джазиры Пушич сможет работать с такими опытными футболистами, как 30-летний Карим Рекик, 33-летний Мохамед Эльнени и 32-летний Набиль Фекир. Напомним, что последний раз Аль-Джазира становилась чемпионом ОАЭ в 2021 году. В целом клуб имеет три титула национального первенства, которое проводится с 1973 года.

Ранее сообщалось, что Марин Пушич может вернуться на работу в тренерский штаб Арне Слота, который возглавляет Ливерпуль.