Бывший тренер Шахтера заберет к себе Бондаренко? Специалист раскрыл всю правду
Украинец в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Главный тренер Аль-Ахли Марино Пушич высказался о летней трансферной кампании саудовского клуба, который он недавно возглавил. По словам наставника, команде необходимо сделать лишь одно приобретение в течение текущего трансферного окна. Его слова передает издание Al Yaum.
Нам нужен всего один игрок во время текущего летнего трансферного окна. Руководство в настоящее время работает над завершением этой сделки, чтобы усилить состав команды. Мы все вместе работаем над выбором легионеров, исходя из потребностей команды.
Это решение принимаю не только я. Я пришел в команду совсем недавно. Мне нужно от двух до трех недель, чтобы просмотреть всех легионеров в составе команды. После этого я решу, кто останется, а кто уйдет.
Накануне появилась информация об интересе Аль-Ахли к полузащитнику Шахтера Артему Бондаренко. По последним данным, стороны близки к заключению сделки, а украинский футболист в ближайшее время может пройти медицинское обследование.
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