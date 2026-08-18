Павел Василенко

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Артем Бондаренко в ближайшее время станет игроком саудовского Аль-Ахли. 25-летний хавбек уже прибыл в расположение клуба, где должен пройти медосмотр и подписать контракт.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны уже достигли договорённости о переходе. Соглашение Бондаренко с Аль-Ахли будет рассчитано на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Саудовский клуб является действующим победителем азиатской Лиги чемпионов.

Особым этот трансфер станет и благодаря новому наставнику Аль-Ахли. Летом команду возглавил бывший тренер Шахтера Мариньо Пушич, под руководством которого Бондаренко хорошо знаком с требованиями современного футбола.

При этом донецкий клуб уже позаботился о замене украинскому полузащитнику. По информации источника, Шахтер договорился о переходе бразильского футболиста, который в ближайшее время официально присоединится к команде.

Бондаренко выступает за первую команду Шахтера с 2020 года, если не учитывать аренду в Мариуполь. За это время он провел 169 матчей, забил 34 гола и отдал 29 результативных передач. В нынешнем сезоне хавбек сыграл три поединка.

Вместе с Шахтером украинец четыре раза становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и один раз – Суперкубок Украины. Его контракт с «горняками» действует до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.