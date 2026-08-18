Известный украинский специалист Станислав Григорук для vRINGe поделился мыслями о бое бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

«Нужно усиливать, добавлять кардио. Почему? Потому что Фьюри очень техничен. Нужно увеличивать кардио, чтобы Джошуа за счет второй половины боя смог его просто передавить, добить, давить.

Антропометрия ему это позволяет. У него длинные руки. Фьюри не сможет оторваться от него далеко. Поэтому в этом поединке я все-таки делаю акцент на физической форме. Не столько на мастерстве, сколько на физической форме, на выносливости.

(Нельзя) недооценивать Фьюри, потому что он настолько неудобен, настолько умеет навязать свой стиль бокса и создать неудобные позиции. Просто чтобы Джошуа в какой-то момент не сломался психологически, не потерял уверенность в себе.

Потому что Фьюри именно за счет этого и берет верх: хватает, держит, уклоняется, дергает. То есть создает максимально неудобное положение, чтобы ты растерялся, потерял все свои навыки и просто дрался, ошибался. А он, чтобы тебя контратаковать и благодаря этому побеждать.

Хотелось бы, чтобы Джошуа был максимально готов. Чтобы постоянно давил, постоянно теснил его, не давал возможности оторваться от себя, держал у канатов и пробивал свои острые атаки – живот-голова, голова-живот, серии, какие-то комбинации из двух-трех ударов.

Возможно, даже можно попробовать прижиматься к нему, чтобы не держаться на этой дистанции. Как только построил атаку – сразу прижался. Построил – прижался. Возможно, это тоже может привести его к победе».