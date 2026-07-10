Сергей Разумовский

Жорже Жезуш официально стал новым главным тренером сборной Португалии. О назначении 71-летнего специалиста сообщила пресс-служба Федерации футбола Португалии.

Детали контракта пока официально не раскрываются. В то же время, по информации Фабрицио Романо, Жезуш должен возглавлять национальную команду в течение Лиги наций сезона 2026/27, Евро-2028 и чемпионата мира 2030 года. Портал Transfermarkt также указывает, что соглашение рассчитано до 31 июля 2030 года.

Жезуш имеет большой тренерский опыт на клубном уровне. Ранее он работал с Бенфикой, где в 2021 году пересекался с украинским нападающим Романом Яремчуком, а также возглавлял Спортинг, Аль-Наср и ряд других команд. Во время работы в Саудовской Аравии португальский специалист тренировал Криштиану Роналду.

На посту главного тренера сборной Португалии Жезуш заменил Роберто Мартинеса. Испанский специалист покинул команду после неудачного выступления на чемпионате мира-2026, где португальцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, минимально уступив Испании со счетом 0:1.

Первым большим испытанием для Жезуша во главе сборной станет групповой этап Лиги наций 2026/27. В сентябре Португалия стартует в турнире матчами против Уэльса, Норвегии и Дании.