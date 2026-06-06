Сергей Разумовский

Сборная Молдовы провела товарищеский матч против Болгарии и не проиграла на своем поле. Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Одним из героев встречи стал центральный защитник Молдовы Владислав Бабогло, который на клубном уровне выступает за Карпаты. Футболист вышел на матч с капитанской повязкой и помог своей команде избежать поражения.

Именно Бабогло сравнял счет в конце игры. На 85-й минуте 27-летний центрбек отметилcя голом и установил окончательный результат матча — 2:2. До этого молдавская команда уступала Болгарии, однако смогла отыграться в заключительной части встречи.

Для Бабогло этот гол стал третьим в составе национальной сборной Молдовы. В целом после натурализации в 2023 году защитник провел за молдавскую команду 27 матчей. Ранее футболист выступал за сборные Украины разных возрастных категорий.

В составе Молдовы также отличился Богачук, который забил на 60-й минуте. У Болгарии голы на свой счет записали Русев и Петков — они отметились на 23-й и 76-й минутах соответственно.

Товарищеский матч

Молдова – Болгария 2:2

Голы: Богачук, 60, Бабогло, 85 – Русев, 23, Петков, 76

Видео: MEGOGO

Напомним, Карпаты выбрали нового капитана после скандала с Мирощеиченко. Им стал именно Бабогло.