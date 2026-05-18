Сергей Разумовский

Вингер Карабаха Алексей Кащук отметился результативной передачей в матче 32-го тура чемпионата Азербайджана против Имшли. Поединок завершился уверенной победой команды украинца со счетом 3:0.

25-летний футболист записал на свой счет ассист уже в начале второго тайма. Именно после передачи Кащука на Дурана на 46-й минуте Карабаху удалось развить успех в матче и уверенно контролировать ход встречи. Для украинского вингера это результативное действие стало первым в 2026 году.

Карабах в целом провел очень уверенный матч и не оставил сопернику шансов на положительный результат. Помимо Дурана также отметились голами Янкович и Зубир.

Благодаря победе Карабах набрал 66 очков в турнирной таблице и увеличил отрыв от Турана до семи баллов. Таким образом, команда досрочно гарантировала себе как минимум второе место по итогам сезона.

Чемпионат Азербайджана, 32-й тур

Карабах – Имшли 3:0

Голы: Дуран, 46, Янкович, 66 (пен.), Зубир, 78

Ранее сообщалось, что Кащук покинет Карабах по завершении сезона.