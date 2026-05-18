Бывший вингер сборной Украины отметился первой голевой передачей в 2026 году. Видео
Сообщалось, что воспитанник Шахтера покинет свой клуб по окончании сезона
Вингер Карабаха Алексей Кащук отметился результативной передачей в матче 32-го тура чемпионата Азербайджана против Имшли. Поединок завершился уверенной победой команды украинца со счетом 3:0.
25-летний футболист записал на свой счет ассист уже в начале второго тайма. Именно после передачи Кащука на Дурана на 46-й минуте Карабаху удалось развить успех в матче и уверенно контролировать ход встречи. Для украинского вингера это результативное действие стало первым в 2026 году.
Карабах в целом провел очень уверенный матч и не оставил сопернику шансов на положительный результат. Помимо Дурана также отметились голами Янкович и Зубир.
Благодаря победе Карабах набрал 66 очков в турнирной таблице и увеличил отрыв от Турана до семи баллов. Таким образом, команда досрочно гарантировала себе как минимум второе место по итогам сезона.
Чемпионат Азербайджана, 32-й тур
Карабах – Имшли 3:0
Голы: Дуран, 46, Янкович, 66 (пен.), Зубир, 78
Ранее сообщалось, что Кащук покинет Карабах по завершении сезона.