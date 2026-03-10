Бывший вингер Шахтера покинет Карабах по завершении сезона
Азербайджанский клуб не рассчитывает на украинца
около 4 часов назад
Алексей Кащук / Фото - Facebook
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук уйдет из команды в конце сезона. Об этом сообщает Azerisport.
По данным источника, клуб не собирается оставлять его, даже если он не найдет новую команду.
25-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за Карабах во всех турнирах. На его счету 3 гола и 3 ассиста.
Контракт Кащука с азербайджанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
