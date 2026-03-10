Владимир Кириченко

Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук уйдет из команды в конце сезона. Об этом сообщает Azerisport.

По данным источника, клуб не собирается оставлять его, даже если он не найдет новую команду.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за Карабах во всех турнирах. На его счету 3 гола и 3 ассиста.

Контракт Кащука с азербайджанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, Карабах стал рекордсменом Лиги чемпионов.