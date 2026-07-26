Сергей Разумовский

Бывший вратарь донецкого Шахтера и киевского Динамо Александр Рыбка продолжит профессиональную деятельность в тренерском направлении. 39-летний специалист присоединился к тренерскому штабу хмельницкого Подолья.

В новой команде Рыбка будет отвечать за подготовку вратарей. В его обязанности будет входить работа над техническими и тактическими навыками вратарей, совершенствование их физической подготовки, а также подготовка к официальным матчам.

В пресс-службе Подолья приветствовали нового тренера с присоединением к клубу и пожелали ему успешной работы. Хмельницкая команда рассчитывает, что опыт Рыбки поможет вратарям прогрессировать, демонстрировать надежную игру и будет способствовать достижению новых побед.

Александр Рыбка завершил карьеру профессионального футболиста летом 2025 года. После этого он начал работу в тренерском штабе Александра Кучера в одесском Черноморце, где занимал должность тренера вратарей.

В составе Черноморца Рыбка работал до зимы 2026 года. Теперь бывший голкипер продолжит карьеру в Подолье, сосредоточившись на развитии вратарской линии хмельницкого клуба.

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