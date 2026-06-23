Павел Василенко

Вратарь Владислав Рыбак подписал контракт с Зарей. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Украинский футболист присоединился на правах свободного агента. При этом срок действия его нового контракта неизвестен.

Рыбак в течение трех сезонов играл за юношескую и молодежную команды Зари, после чего летом 2022 года перешел в донецкий Олимпик. Выступления за харьковский Металлист Владислав чередовал с игрой за Днепр-1.

В прошлом сезоне вратарь в составе Металлиста провел 32 матча в Первой лиге и Кубке Украины, пропустив 37 мячей и семь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.