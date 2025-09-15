Украинский нападающий Владислав Ванат сумел забить свой первый гол за Жирону уже на 12-й минуте дебютного матча в Испании. 23-летний форвард открыл счёт своим голам в Ла Лиге в поединке против Сельты, который завершился со счётом 1:1.

Его успешное выступление не осталось незамеченным, так как поздравления и поддержку выразили бывшие партнёры по киевскому Динамо Владимир Бражко и Николай Шапаренко, а также форвард сборной Украины Артём Довбик. Именно Довбик придумал для Ваната оригинальное прозвище.

Артем Довбик: «Браво, Рись 🙌💪🏼‎» Владимир Бражко: «Вамос ☄️🔥‎» Николай Шапаренко: «‎💪🏼👏🏼»

После четырёх туров Жирона имеет только одно очко и замыкает турнирную таблицу испанского чемпионата. В следующем матче команда Мичела Санчеса сыграет дома против Леванте. Встреча запланирована на 20 сентября, начало в 15:00 по Киеву.