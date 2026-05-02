Бывший защитник Динамо продлил контракт с клубом, что может помочь Шахтеру выйти в Лигу чемпионов
Интересный сюжет накануне «Классико»
около 1 часа назад
Греческий АЕК объявил о продлении контракта с защитником Домагоем Видой. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 37-летним хорватским футболистом рассчитано до лета 2027 года. Таким образом, для Виды будущий сезон станет пятым в составе греческого клуба.
В текущем сезоне опытный центрбек провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
После 28 туров АЕК возглавляет чемпионскую группу чемпионата Греции. Команда опережает Олимпиакос на пять очков, а до завершения сезона остается четыре тура. Напомним, что такое положение выгодно для Шахтера в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов.
Напомним, что Домагоя Виду хорошо помнят в Украине по выступлениям в составе киевского Динамо, за которое он играл с 2013 по 2017 год.
