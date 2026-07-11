Сергей Разумовский

Буковина не рассчитывает на двух футболистов перед стартом нового этапа подготовки команды. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, черновицкий клуб готов рассмотреть варианты с уходом двух игроков, которые имеют действующие контракты с Буковиной до июня 2027 года. Речь идет о 21-летнем голкипере Дмитрии Погорилом и 28-летнем атакующем полузащитнике Иване Тищенко.

Несмотря на контракты еще на год, оба футболиста в настоящее время не входят в планы тренерского штаба первой команды. Погорилый и Тищенко не находятся на сборах вместе с основным составом, что фактически свидетельствует о поиске для них других вариантов продолжения карьеры.

Буковина, со своей стороны, не будет препятствовать возможному переходу игроков в другие клубы. Черновицкая команда готова к диалогу о будущем футболистов, если появятся заинтересованные стороны. Сами игроки также работают над тем, чтобы найти оптимальные варианты для дальнейшего развития карьеры и получения стабильной игровой практики.

На данный момент окончательного решения о будущем обоих футболистов нет, однако их отсутствие в лагере первой команды указывает на то, что Буковина больше не рассматривает их как часть основного состава на ближайший сезон. Ранее также сообщалось, что воспитанник Шахтера, который уже покинул Буковину, нашел себе новый клуб в украинской Премьер-лиге.