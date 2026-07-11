Сергей Разумовский

В ночь с 11 на 12 июля состоится один из самых интересных матчей четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026. Сборная Норвегии встретится с Англией в борьбе за выход в полуфинал турнира.

Поединок примет Хард Рок Стэдиум во Флориде, США. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени. Обслуживать встречу будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Норвегия вышла в плей-офф со второго места в группе I. На групповом этапе команда одержала две победы и потерпела одно поражение. Сначала норвежцы уверенно обыграли Ирак со счетом 4:1, после чего в результативном матче справились с Сенегалом 3:2. Единственное поражение на этой стадии Норвегия потерпела в игре против Франции, уступив 1:4.

В матчах на вылет норвежская сборная продемонстрировала стабильность и характер. Сперва команда прошла Кот-д'Ивуар, победив 2:1, а затем с таким же счетом одолела Бразилию. Именно победа над бразильцами стала одним из самых громких результатов предыдущей стадии и подтвердила, что Норвегия способна бороться с соперниками самого высокого уровня.

Англия, в свою очередь, провела групповой этап без поражений и заняла первое место в квартете L. Англичане начали турнир с победы над Хорватией 4:2, после чего уверенно обыграли Панаму 2:0. В заключительном матче группы команда сыграла вничью с Ганой 0:0, однако этого хватило для выхода в плей-офф с первой позиции.

На стадии матчей на вылет Англия также прошла нелегкий путь. Сперва команда победила ДР Конго со счетом 2:1, а в следующем раунде одолела Мексику 3:2. Оба поединка вышли напряженными, однако англичане сумели использовать свои моменты и подтвердить статус одного из претендентов на высокие места в турнире.

История очных противостояний между Норвегией и Англией в рамках квалификации чемпионата мира насчитывает четыре матча. Преимущество по количеству побед на данный момент на стороне норвежцев: они дважды обыграли англичан. Англия одержала одну победу, еще один поединок завершился вничью.

Предстоящий матч обещает быть принципиальным не только из-за статуса четвертьфинала, но и из-за контраста в турнирном пути команд. Норвегия уже выбила из борьбы Бразилию и подходит к игре с мощным психологическим импульсом. Англия же сохраняет стабильность, имеет глубокий состав и опыт выступлений на решающих стадиях крупных турниров.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Норвегия – Англия, а также другие поединки чемпионата мира-2026 на платформе MEGOGO. В кабельных сетях трансляция игры будет доступна на телеканале MEGOGO Спорт.