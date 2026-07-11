Сергей Разумовский

В ночь с 11 на 12 июля состоится еще один матч четвертьфинальной стадии чемпионата мира-2026. Сборная Аргентины сыграет против Швейцарии и попытается сделать следующий шаг к полуфиналу мирового первенства.

Поединок пройдет на Эрроухед-Стэдиум в Канзас-Сити, штат Миссури, США. Начало встречи запланировано на 04:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен португалец Жоау Пиньейру.

Аргентина подошла к плей-офф после очень уверенного выступления на групповом этапе. Команда выиграла все три матча в своем квартете и продемонстрировала качественный баланс между атакой и обороной. Сначала аргентинцы разгромили Алжир со счетом 3:0, затем обыграли Австрию 2:0, а в заключительном туре группового этапа победили Иорданию 3:1.

В матчах на вылет путь Аргентины стал значительно сложнее. В 1/16 финала команда встретила серьезное сопротивление со стороны Кабо-Верде. Основное время того поединка завершилось вничью, однако в овертайме аргентинцы сумели дожать соперника и победили 3:2.

Похожий по драматургии матч Аргентина провела и в 1/8 финала против Египта. Команда оказалась в сложной ситуации, уступая 0:2, но смогла переломить ход встречи. Аргентинцы отыгрались и в итоге одержали победу со счетом 3:2, продемонстрировав характер и способность реагировать на кризисные моменты даже в матчах высокого давления.

Швейцария также прошла в четвертьфинал после непростого турнирного пути. Команда Мурата Якина начала выступления на чемпионате мира с ничьей против Катара 1:1. После этого швейцарцы добавили в качестве игры и одержали две победы подряд на групповом этапе.

Во втором туре Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:1, а затем победила Канаду 2:1. Благодаря этим результатам команда вышла в плей-офф и продолжила борьбу за вершину Мундиаля.

В 1/16 финала швейцарская сборная встретилась с Алжиром и победила со счетом 2:0. В следующем раунде команду ждала Колумбия. Основное и дополнительное время завершились без забитых голов, а судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти. Швейцария оказалась точнее, победив 4:3.

Матч Аргентина – Швейцария обещает быть напряженным противостоянием двух команд, которые по-разному прошли предыдущие стадии. Аргентина ярко стартовала на групповом этапе, но в плей-офф уже дважды была вынуждена преодолевать серьезные трудности. Швейцария, в свою очередь, подтвердила репутацию организованной и дисциплинированной команды, которая умеет играть прагматично и выдерживать давление в решающие моменты.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Аргентина – Швейцария, а также другие поединки чемпионата мира-2026 на платформе MEGOGO. В кабельных сетях трансляция игры будет доступна на телеканале MEGOGO Спорт.