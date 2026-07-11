Сергей Разумовский

Кудривка продолжает комплектовать состав перед своим вторым сезоном в украинской Премьер-лиге. Как сообщает «ТаТоТаке», клуб пригласил на просмотр нападающего Данила Гончарука.

По информации источника, 24-летний форвард уже находится в расположении команды. Если Гончарук сумеет убедить тренерский штаб своими действиями на тренировках и в контрольных матчах, Кудривка может оформить с ним сотрудничество на правах свободного агента.

В ближайшее время клуб должен определиться с дальнейшей судьбой футболиста. Интересно, что в прошлом сезоне Кудривка активно сотрудничала с игроками, связанными с Шахтером: брала в аренду нескольких футболистов донецкого клуба, а также подписывала исполнителей с донецким бэкграундом.

Данило Гончарук до 2024 года находился в системе Шахтера. Последним клубом нападающего была Буковина, которая по итогам сезона вышла в УПЛ. В составе черновицкой команды форвард провел 41 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, Кудривка сохранила место в элите украинского футбола через переходные матчи против Агробизнеса. Первый поединок завершился нулевой ничьей, а во втором команды сыграли 2:2. Судьбу противостояния решила серия послематчевых пенальти, в которой представитель Первой лиги был менее точным.