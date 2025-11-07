Сергей Разумовский

В 15-м туре украинской Первой лиги сразу в пятницу, 7 ноября, состоится центральный матч Левый Берег — Ингулец. Киевляне подходят к матчу на серии из семи поединков без поражений и с рекордной для сезона победой над Металлургом 5:0. Ингулец также в отличной форме: семь матчей без поражений, 13 забитых и всего пять пропущенных мячей на этом отрезке; кроме того, петривцы уже имели игру с пятью забитыми (против Подолья), правда, тогда соперник ответил одним голом.

Детище Александра Поворознюка отличается прочной игрой на выезде: последнее поражение за пределами родного поля произошло еще в ноябре прошлого года, когда Ингулец уступил Шахтеру 0:6 в 14-м туре УПЛ. История личных встреч коротка, но показательна: четыре матча — победа Левого Берега 3:0, две победы Ингульца 2:1 и 2:1 и одна ничья 0:0. Не пропустите — ожидается принципиальное и напряженное противостояние.

Матч Левый Берег – Ингулец состоится в 14:00 на стадионе Арена Левый Берег в Киеве. Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале ПФЛ.