Сергей Разумовский

Одессу ждет суперматч между первой и второй командой Первой лиги! В воскресенье, 2 ноября, Черноморец примет Буковину. Это центральное событие 14-го тура и, возможно, всего сезона Первой лиги. Стартовый свисток на стадионе Черноморец в 16:00 даст 37-летний арбитр Иван Салаш (Калуш). Смотрите прямую трансляцию на официальном YouTube-канале ПФЛ – подключайтесь вовремя, чтобы не пропустить ни одной минуты топ-матча.

Буковина идет с рекордной серией из 14 побед во всех турнирах (с середины августа, от 4:3 с Пробоем): 11 в чемпионате и 3 в Кубке – это исторический клубный максимум. В последний раз команда проигрывала в мае Полтаве. В текущем сезоне, вместе с мюнхенской Баварией, остается среди немногих непобежденных во всех турнирах. Команда самая результативная в лиге: 30 голов в 13 матчах (2,3 за игру) и минимум по два мяча в 11 подряд играх. Недавно черновчане выбили Ниву из Кубка (2:1, забивали Подлепенец и Стасюк) и уверенно обыграли ЮКСА в чемпионате (4:1).

Черноморец ранее выбыл из Кубка, так что имел дополнительное время на подготовку. Старт сезона был мощным: в первых девяти турах очки потеряны только с Ворсклой (0:0), восемь сухих матчей. Однако за последние четыре тура — лишь одна победа (с Черниговым) и три ничьи (Виктория, Прикарпатье, Левый берег), из-за чего отставание от Буковины возросло до четырех очков. Одесситам не поможет дисквалифицированный основной вратарь Аниагбосо, зато состав усилил атакующий полузащитник Максим Лунёв из Кривбасса.

Это будет их 12-я официальная встреча между командами. Смотрите игру в прямом эфире на YouTube-канале ПФЛ!