Защитник Буковины Петр Стасюк озвучил секрет успеха команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против тернопольской Нивы (2:1). Слова игрока передает пресс-служба черновчан.

Да никаких секретов, наверное, нет. Это плодотворная работа как тренерского штаба, так и футболистов. И самое главное – это невероятная поддержка наших болельщиков. Они гонят нас вперёд, и это придаёт огромную мотивацию, придаёт нам сил и вдохновения в каждой игре.

Кубок - это отдельный турнир, где возможны сенсации и очень непредсказуемые результаты. Сравнивать пока рано, но надеюсь, что впереди будут еще более позитивные эмоции - как в чемпионате, так и в Кубке Украины.

Работать всегда есть над чем. Мы делаем это еженедельно. Иногда сами себе создаём нервные моменты, как в конце матча с «Нивой». Такая концовка не нужна ни тренерам, ни игрокам, ни болельщикам. Но главное - мы прошли дальше.

Снова нервная концовка? Даже не могу сказать, почему это повторяется. Но слава Богу, что мы выиграли и прошли дальше. Главное - подарили городу настоящий футбольный праздник.

Уже скоро отправляемся в Одессу, где нас ждёт «Черноморец». Это будет центральный матч тура в Первой лиге. Долгая дорога, важный поединок, поэтому сейчас главное - восстановиться и хорошо подготовиться. Времени на празднование просто нет.