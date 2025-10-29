Защитник Буковины – о выходе в четвертьфинал КУ: «Работать всегда есть над чем»
Стасюк заявил, что команда уже переключается на центральный матч тура чемпионата Украины
около 3 часов назад
Защитник Буковины Петр Стасюк озвучил секрет успеха команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против тернопольской Нивы (2:1). Слова игрока передает пресс-служба черновчан.
Да никаких секретов, наверное, нет. Это плодотворная работа как тренерского штаба, так и футболистов. И самое главное – это невероятная поддержка наших болельщиков. Они гонят нас вперёд, и это придаёт огромную мотивацию, придаёт нам сил и вдохновения в каждой игре.
Кубок - это отдельный турнир, где возможны сенсации и очень непредсказуемые результаты. Сравнивать пока рано, но надеюсь, что впереди будут еще более позитивные эмоции - как в чемпионате, так и в Кубке Украины.
Работать всегда есть над чем. Мы делаем это еженедельно. Иногда сами себе создаём нервные моменты, как в конце матча с «Нивой». Такая концовка не нужна ни тренерам, ни игрокам, ни болельщикам. Но главное - мы прошли дальше.
Снова нервная концовка? Даже не могу сказать, почему это повторяется. Но слава Богу, что мы выиграли и прошли дальше. Главное - подарили городу настоящий футбольный праздник.
Уже скоро отправляемся в Одессу, где нас ждёт «Черноморец». Это будет центральный матч тура в Первой лиге. Долгая дорога, важный поединок, поэтому сейчас главное - восстановиться и хорошо подготовиться. Времени на празднование просто нет.
