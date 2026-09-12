Сергей Разумовский

УЕФА напомнила национальным футбольным федерациям и организаторам внутренних соревнований, что матчи чемпионатов и кубков не должны проходить в те же даты, что и матчи клубных турниров ассоциации. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На этой неделе УЕФА отправила своим национальным ассоциациям циркуляр с календарем трех клубных турниров на сезон-2027/28. В документе организация отдельно обратила внимание на необходимость согласования дат проведения внутренних соревнований с международным календарем.

В УЕФА объяснили, что такое требование должно помочь обеспечить надлежащее проведение как национальных чемпионатов и кубков, так и еврокубковых турниров. В то же время ассоциация признает, что из-за непредвиденных обстоятельств некоторые матчи внутренних соревнований иногда приходится переносить на дни, когда запланированы матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

Отдельно в организации подчеркнули, что преднамеренное назначение матчей национальных чемпионатов или кубков на даты проведения еврокубковых встреч не соответствует интересам болельщиков. По мнению УЕФА, такая практика также негативно влияет на развитие футбола и может создавать дополнительные проблемы для клубов, игроков и телевизионных трансляций.

В связи с этим национальным федерациям и руководству внутренних лиг рекомендовали заранее учитывать календарь клубных турниров УЕФА при формировании расписания матчей на сезон.

Если провести матч национального чемпионата или кубка в дату еврокубковой встречи все же невозможно, соответствующая лига должна заранее обратиться в администрацию УЕФА и сообщить о такой необходимости.

Ранее УЕФА объявил лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов.