УЕФА объявил лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов
Награду получил нападающий ПСЖ Ферран Торрес
Нападающий ПСЖ Ферран Торрес признан лучшим игроком 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании болельщиков испанец опередил нападающего Штутгарта Эрмедина Демировича, защитника Бетиса Марка Бартру и вингера Барселоны Рафинью.
В 1-м туре ПСЖ победил братиславский Слован со счетом 6:1. Торрес оформил хет-трик в своем дебютном матче за парижский клуб в Лиге чемпионов.
Ферран Торрес — про хет-трик в Лиге чемпионов: «Перед матчем никогда на такое не рассчитываешь».
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