Вингер Байера Керим-Сем Алайбегович в ближайшее время может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает в соцсети X инсайдер Николо Скира, 18-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским Челси.

Kerim #Alajbegovic has agreed personal terms for a contract until 2033 with #Chelsea, which are now ready to close the deal from #BayerLeverkusen for €42M (bonuses included). #transfers #CFC https://t.co/JP5eYmSpCh — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026

Ожидается, что сделка между Алайбеговичем и английским клубом будет рассчитана до лета 2033 года. Таким образом, Челси планирует обеспечить долгосрочное будущее талантливого вингера и опередить конкурентов в борьбе за его подписание.

Лондонцы также готовы завершить переговоры с Байером относительно суммы трансфера. По данным источника, общая стоимость перехода может составить 42 миллиона евро с учетом предусмотренных бонусов. Часть этой суммы будет гарантированной выплатой, а остальное будет зависеть от выступлений футболиста и достижений его новой команды.

Керим-Сем Алайбегович находился в системе Байера с августа 2021 года. В то же время закрепиться в основной команде немецкого клуба ему не удалось — за главный состав «фармацевтов» он не провел ни одного официального матча.

В июле 2025 года Зальцбург воспользовался возможностью подписать молодого футболиста и приобрел его у Байера за два миллиона евро. Выступления в австрийском клубе стали важным этапом в развитии Алайбеговича. Он получил регулярную игровую практику и смог заявить о себе на высоком уровне.

В марте 2026 года Байер решил воспользоваться опцией обратного выкупа, предусмотренной условиями предыдущей сделки с Зальцбургом. Немецкий клуб вернул игрока за восемь миллионов евро, однако теперь может продать его Челси уже за значительно большую сумму.

Прошедший сезон стал для Алайбеговича особенно результативным. В составе Зальцбурга он провел 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Футболист также выступает за сборную Боснии и Герцеговины. На чемпионате мира 2026 года Алайбегович сыграл в четырех матчах национальной команды и забил один мяч.