Канада потеряла первое место в группе B, Катар выбыл – определились участники плей-офф ЧМ-2026
Итоги группы B на ЧМ-2026
около 1 часа назадПодписаться в
Заключительные матчи группы B чемпионата мира-2026 уже позади. Катар потерял свой шанс и пополнил ряды команд, покинувших турнир. В то же время Канада проиграла Швейцарии, потеряв первое место.
Результат матча между Швейцарией и Канадой также был решающим, так как хозяева боролись за первое место в группе. Швейцарцы одержали победу со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина обыграла Катар – 3:1.
Таким образом, первое место заняла Швейцария (7 очков), второе – Канада (4), Босния и Герцеговина финишировала третьей (4), а Катар с одним баллом расположился на четвертой позиции.
Таким образом, в 1/16 финала ЧМ-2026 вышли швейцарцы и канадцы, боснийцы ждут результатов других матчей, а катарцы покинули турнир.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа B
Швейцария – Канада – 2:1
Голы: Варгас, 46, Манзамби, 57 – Девид, 76.
Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Голы: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.
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