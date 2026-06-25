Павел Василенко

Заключительные матчи группы B чемпионата мира-2026 уже позади. Катар потерял свой шанс и пополнил ряды команд, покинувших турнир. В то же время Канада проиграла Швейцарии, потеряв первое место.

Результат матча между Швейцарией и Канадой также был решающим, так как хозяева боролись за первое место в группе. Швейцарцы одержали победу со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина обыграла Катар – 3:1.

Таким образом, первое место заняла Швейцария (7 очков), второе – Канада (4), Босния и Герцеговина финишировала третьей (4), а Катар с одним баллом расположился на четвертой позиции.

Таким образом, в 1/16 финала ЧМ-2026 вышли швейцарцы и канадцы, боснийцы ждут результатов других матчей, а катарцы покинули турнир.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа B

Швейцария – Канада – 2:1

Голы: Варгас, 46, Манзамби, 57 – Девид, 76.

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Голы: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.