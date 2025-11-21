Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко пока не оправился от травмы и пропустит игру 12-го тура АПЛ против Ливерпуля, которая пройдет в субботу, 22 ноября.

«Александр Зинченко прогрессирует благодаря нашей научной команде и физиотерапевтам, но он – не с нами», – приводит слова Дайча Nottingham Post.

В нынешнем сезоне Зинченко успел провести 6 матчей за Ноттингем Форест, где он играет на правах годичной аренды. Результативных действий защитник пока не совершал.

