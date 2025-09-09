Лондонский Челси снова проявил интерес к вратарю Милана и национальной сборной Франции Майку Меньяну, сообщает TBR Football.

Еще прошлым летом синие делали попытку подписать 29-летнего голкипера, но стороны не договорились по финансовым условиям — руководство Милана отказалось принимать предложение из Англии.

Теперь Челси рассматривает другой сценарий: дождаться окончания действующего контракта Меньяна, который завершается летом 2026 года, и пригласить его бесплатно. Источники отмечают, что переговоры о продлении соглашения между игроком и итальянским клубом зашли в тупик, и пока нет признаков возможного прогресса.

Майк Меньян защищает цвета Милана с 2021 года, перейдя из Лилля. За это время он зарекомендовал себя как один из сильнейших вратарей Серии А и важный игрок французской национальной команды.

Ранее сообщалось, что Челси отправил Джексона на правах аренды в Баварию.