Челси к радости фанатов отправил многострадального Джексона в Баварию
Нападающий сменил АПЛ на Бундеслигу
около 2 часов назад
Ніколас Джексон/ Фото - Бавария
Бавария подписала победителя Клубного чемпионата мира -2025 в составе Челси Николаса Джексона, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний игрок сборной Сенегала проведет сезон 2025/26 в Мюнхене на правах аренды и будет носить футболку с номером 11.
По данным Transfermarkt, Челси заработал на аренде Джексона 16.5 миллионов евро, несмотря на репутацию форварда, который упускает очевидные моменты.
По завершении аренды Бавария может выкупить контракт сенегальца примерно за 50 миллионов евро при выполнении определенных условий в плане количества матчей и результативных действий.