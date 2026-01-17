Программа 22 тура АПЛ стартовала центральным поединком между МЮ и Манчестер Сити. Игра на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:0.

Первая победа Ман Юнайтед в 2026 году пришлась на дебютный поединок Майкла Каррика после возвращения в клуб, отомстив за поражение 0:3 в сентябрьском матче.

В первом тайме МЮ мог повести в счете дважды, если бы Диалло и Фернандеш не залезли в офсайд. В свою очередь, редкие подходы Сити к воротам не имели успеха у Алейна и Семеньо, который провел первый матч в АПЛ после перехода из Борнмута.

Голы во втором тайме от Мбемо и Доргу принесли «красным дьяволам» важные 3 очка в копилку.

Ближе к завершению игры МЮ организовал третий гол, который VAR отменил из-за офсайда у Куньи.

АПЛ. 22 тур

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0

Голы: Мбемо 65, Доргу 76