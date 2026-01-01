Руководство Челси встретилось с главным тренером Энцо Мауреской, который в ближайшие часы может покинуть «Стэмфорд Бридж», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отношения между клубом и итальянцем достигли максимального напряжения в течение последних суток.

Романо утверждает, что дальнейшее пребывание Маурески не будет зависеть от результата воскресной игры с Ман Сити или по итогам января.

С высокой вероятностью, в следующем матче Челси будет руководить другой наставник.

Мауреска возглавил Челси летом 2024 года. Под его руководством лондонцы выиграли Лигу конференций и Клубный чемпионат мира. Его контракт действует до 2029 года с опцией продления на 1 год.